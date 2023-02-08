В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол КНР попросил у США вернуть обломки сбитого аэростата

Анна Касаткина
15:48 08.02.2023
Аэростат является собственностью КНР, подчеркнул китайский дипломат.
Посол КНР попросил у США вернуть обломки сбитого аэростата
© Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Th, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

США должны вернуть КНР обломки сбитого ими китайского аэростата. Об этом заявил посол КНР во Франции Лу Шайе.

По его словам, аэростат является собственностью Китая.

«Если вы подбираете что-то на улице, вы должны вернуть это владельцу, если вы знаете, кто владелец», - сказал Лу Шайе в интервью телеканалу LCI.

Нежелание США возвращать обломки Китаю демонстрирует нечестность американцев, считает дипломат.

Соединенные Штаты в субботу сбили в своем воздушном пространстве принадлежащий Китаю метеозонд, посчитав его шпионским. В Пекине выразили решительный протест против подобных действий, так как это была «атака на гражданский аэростат».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:20 В стране и мире
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
15:48 В стране и мире
Посол КНР попросил у США вернуть обломки сбитого аэростата
15:29 ОПК
Видео
Мишустин констатировал рост объемов выпуска техники и оборудования для армии
15:14 В стране и мире
МИД РФ предупредил о реальной опасности прямого столкновения с США
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.