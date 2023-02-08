Посол КНР попросил у США вернуть обломки сбитого аэростата
Аэростат является собственностью КНР, подчеркнул китайский дипломат.
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США должны вернуть КНР обломки сбитого ими китайского аэростата. Об этом заявил посол КНР во Франции Лу Шайе.
По его словам, аэростат является собственностью Китая.
«Если вы подбираете что-то на улице, вы должны вернуть это владельцу, если вы знаете, кто владелец», - сказал Лу Шайе в интервью телеканалу LCI.
Нежелание США возвращать обломки Китаю демонстрирует нечестность американцев, считает дипломат.
Соединенные Штаты в субботу сбили в своем воздушном пространстве принадлежащий Китаю метеозонд, посчитав его шпионским. В Пекине выразили решительный протест против подобных действий, так как это была «атака на гражданский аэростат».