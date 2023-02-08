В стране и мире Посол КНР попросил у США вернуть обломки сбитого аэростата Анна Касаткина Аэростат является собственностью КНР, подчеркнул китайский дипломат. © Фото: Petty Officer 1st Class Tyler Th, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: США должны вернуть КНР обломки сбитого ими китайского аэростата. Об этом заявил посол КНР во Франции Лу Шайе. По его словам, аэростат является собственностью Китая. «Если вы подбираете что-то на улице, вы должны вернуть это владельцу, если вы знаете, кто владелец», - сказал Лу Шайе в интервью телеканалу LCI. Нежелание США возвращать обломки Китаю демонстрирует нечестность американцев, считает дипломат. Соединенные Штаты в субботу сбили в своем воздушном пространстве принадлежащий Китаю метеозонд, посчитав его шпионским. В Пекине выразили решительный протест против подобных действий, так как это была «атака на гражданский аэростат». Экспертное мнение и аналитика