Криминалисты центрального аппарата СК выехали в Новосибирск по поручению Бастрыкина

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Криминалисты центрального аппарата и сотрудники судебно-экспертного центра (СЭЦ) Следственного комитета России выехали в Новосибирск по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«По поручению Александра Бастрыкина криминалисты центрального аппарата и сотрудники СЭЦ выехали в Новосибирск», - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте специалисты оказывают практическую помощь в расследовании уголовного дела.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном доме на улице Линейной в Новосибирске утром в четверг. В результате происшествия погибли 13 человек, включая двухлетнего ребенка.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц»).

В рамках расследования задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области, которые за несколько дней до происшествия выполнили демонтаж газового оборудования в нескольких квартирах дома, заменили его на другое и получили за это вознаграждение. Знаний и допуска до выполнения таких работ у задержанных не было, кроме того, они представились сотрудниками фактически не осуществляющего деятельность ООО «Межрегионгаз Сервис».

Ранее соболезнования пострадавшим и их семьям в связи со взрывом газа выразил президент России Владимир Путин. Он также предложил помощь со стороны федеральных органов, если она понадобится.