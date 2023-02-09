Путин назвал взрыв в жилом доме в Новосибирске большой трагедией

Кроме того, глава государства предложил помощь со стороны федеральных органов.

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования всем пострадавшим и их семьям в связи со взрывом газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске.

В ходе встречи с представителями авиационной отрасли, где, в частности, находился губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава государства также предложил помощь со стороны федеральных органов, если такая понадобится.

«Я и все, кто здесь сегодня собрался, мы выражаем искреннее соболезнование всем пострадавшим, семьям пострадавших. Желаем выздоровления всем, кто в этом нуждается», - сказал он.

По последним данным, в результате обрушения подъезда пятиэтажки после взрыва газа в Новосибирске погибли восемь человек. В Новосибирской области 10 февраля объявили днем траура.