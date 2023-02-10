При разборе завалов в Новосибирске нашли тело тринадцатого пострадавшего

Количество погибших в результате частичного обрушения жилого дома в Новосибирске увеличилось до 13 человек.

© Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

Количество жертв взрыва газа в Новосибирске возросло до 13 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Число погибших выросло до 13», - заявил собеседник агентства.

В настоящий момент поисково-спасательная операция на месте частично обрушившегося дома номер 36 по Линейной улице Новосибрска завершена.



Напомним, что ЧП произошло рано утром в четверг. В связи с гибелью граждан и разрушением жилого здания СК РФ возбудил уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Помощь семьям пострадавших со стороны федеральных органов предложил также президент России Владимир Путин.