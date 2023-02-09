Двух жителей Омской области задержали по делу о взрыве газа в Новосибирске

Задержанные несколько дней назад выполняли работы по обслуживанию газовых плит в доме.

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В Новосибирске по делу о взрыве газа в жилом доме задержали двух жителей Омской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Задержаны 45-летняя и 25-летний жители Омской области по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")», - говорится в сообщении.

По данным следствия, двое подозреваемых несколько дней назад представились сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис» и выполнили работы по техническому обслуживанию газовых плит.

Уточняется, что в ближайшее время СК обратится с ходатайством в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Утром в четверг в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошел взрыв газа. В результате частично рухнули два подъезда. Из-под завалов извлекли тела восьми человек, включая двухлетнего ребенка.