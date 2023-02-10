Кабмин ФРГ не подтвердил обвинения журналиста Херша в статье о «Северных потоках»

В Германии акцентировали внимание на том, что американская и норвежская стороны отвергли обвинения в свою сторону.

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Правительство ФРГ не располагает сведениями, подтверждающими выводы американского журналиста Сеймура Херша в статье о причастности США к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом на брифинге в Берлине сообщила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

«Правительство ФРГ начало расследование этого дела на ранней стадии, но нет никаких сведений, которые бы каким-либо образом подтверждали утверждения, изложенные в данной статье», - сказала она.

Хофман акцентировала внимание на том, что американская и норвежская стороны отвергли обвинения, что было принято к сведению Германией. Она добавила, что инцидент тщательно расследуют ответственные органы, включая генерального прокурора ФРГ.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал статью, в которой назвал США ответственными за подрыв ниток газопровода «Северный поток» в конце сентября 2022 года. Он подробно описал, как американцам удалось реализовать диверсию, отметив, в частности, что бомбы были заложены во время учений НАТО. США отрицают причастность к взрывам. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал озвученную версию произошедшего «совершенным и полнейшим нонсенсом».

Ранее американский профессор Питер Кузник в беседе со «Звездой» назвал Германию главным пострадавшим от обвинения США в диверсии на «Северных потоках».