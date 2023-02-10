Нед Прайс назвал «полнейшим нонсенсом» статью журналиста Херша о взрыве на «Северных потоках»

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США отрицают причастность к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс назвал версию произошедшего от американского журналиста Сеймура Херша «совершенным и полнейшим нонсенсом».

Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что Сеймур Херш полностью неверно подал факты. Якобы это он уже делал в очень серьезных случаях. Представитель Госдепартамента отметил, что заявления властей США о непричастности к взрывам вызывают доверие.

«Я полностью так считаю. И я повторяю это еще раз здесь», - передает ТАСС слова Прайса.

Ранее журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью, в которой назвал США ответственными за подрыв ниток газопровода «Северный поток» в конце сентября 2022 года. Он подробно описал, как американцам удалось реализовать диверсию, отметив, в частности, что бомбы были заложены во время учений НАТО.