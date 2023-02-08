В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте

Евгений Ушаков
21:49 08.02.2023
Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на военной базе в английском графстве Дорсет.
Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте
© Фото: IMAGOwww,imago-images.de, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут на Укарину в марте. Он также добавил, что окончательное решение еще не принято, но Уоллес активно рассматривает этот вопрос.

«Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. Украинские экипажи, прибывшие на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце», — цитирует ТАСС выступление Сунака на совместной с Зеленским пресс-конференции.

Ранее в январе января министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что официальный Лондон поставит Укарине роту танков Challenger 2.  Однако глава вооруженных сил Соединенного Королевства генерал Патрик Сандерс отметил, что отправка Украине 14 танков и артиллерийского орудия не пройдет бесследно для армии Великобритании.

Напомним, в ходе выступления в британском парламенте украинский лидер попросил Премьер-министра Соединенного Королевства отправить Киеву истребители. Риши Сунак уже направил задачу министру обороны Великобритании изучить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Киеву.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:40 В стране и мире
Основатель Pink Floyd Уотерс выступает на заседании СБ ООН по Украине
17:43 В стране и мире
BFM: Зеленский из Лондона отправится в Париж на встречу с Макроном
17:07 ОПК
Видео
Конструктор Рыков рассказал о доработке систем ПВО для противодействия HIMARS
17:28 В стране и мире
Журналист Херш: диверсию на «Северных потоках» координировал советник Байдена Салливан
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.