Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте

Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским на военной базе в английском графстве Дорсет.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут на Укарину в марте. Он также добавил, что окончательное решение еще не принято, но Уоллес активно рассматривает этот вопрос.

«Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. Украинские экипажи, прибывшие на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце», — цитирует ТАСС выступление Сунака на совместной с Зеленским пресс-конференции.

Ранее в январе января министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что официальный Лондон поставит Укарине роту танков Challenger 2. Однако глава вооруженных сил Соединенного Королевства генерал Патрик Сандерс отметил, что отправка Украине 14 танков и артиллерийского орудия не пройдет бесследно для армии Великобритании.

Напомним, в ходе выступления в британском парламенте украинский лидер попросил Премьер-министра Соединенного Королевства отправить Киеву истребители. Риши Сунак уже направил задачу министру обороны Великобритании изучить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Киеву.