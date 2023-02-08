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Германия отправит Киеву первый батальон Leopard 2 в течение следующих 3-4 месяцев

Максим Крюков
20:25 08.02.2023
Министр обороны Германии заявил, что батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2A4.
Германия отправит Киеву первый батальон Leopard 2 в течение следующих 3-4 месяцев
© Фото: R7094, PHOTOTHEK, Global Look Press
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Киевские власти получат первый батальон танков Leopard 2 в течение следующих трех-четырех месяцев. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус после встречи со своим польским коллегой Мариушом Блащаком в Варшаве. Речь министра транслировалась по немецкому телевидению.

«Я думаю, мы могли бы поставить минимум один батальон в первые четыре месяца, может быть - три», - сказал он.

Политик добавил, что батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2A4.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу связал поставки странами Запада Украине тяжелого наступательного вооружения с желанием максимально затянуть боевые действия. По словам главы российского оборонного ведомства, передача украинской стороне наступательного вооружения втягивает в конфликт страны НАТО. Шойгу отметил, что подобные действия могут привести к непредсказуемому уровню эскалации.

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