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Лула да Силва прибыл в разгромленную резиденцию в столице Бразилии

Максим Крюков
05:54 09.01.2023
По данным портала G1, радикальные сторонники Болсонару ломали мебель, портили произведения искусства и украли оружие охраны президента.
Лула да Силва прибыл в разгромленную резиденцию в столице Бразилии
© Фото: g1, Twitter
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Президент Бразилии Лула да Силва вернулся из Сан-Паулу в свою резиденцию, которая расположена в столице страны - городе Бразилиа. Как сообщает портал G1, в отсутствие бразильского лидера сторонникам экс-президента Жаира Болсонару удалось захватить и разграбить дворец Планалту, штаб-квартиру Верховного суда и здание Национального конгресса.

«Президент Лула вернулся в Бразилиа и посетил дворец Планалту, разрушенный террористами. Несколько помещений в здании были захвачены и подверглись актам вандализма. Радикальные сторонники Болсонару ломали мебель, портили произведения искусства и украли оружие охраны президента. Кабинет Лулы с бронированной дверью не пострадал», - говорится в материале.

Ранее бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что нападения его сторонников на правительственные здания в столице страны противоречат демократическим принципам. Он подчеркнул, что частью демократии являются мирные и законные демонстрации. Осудил беспорядки и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Как отметил Генсек организации, «необходимо уважать волю бразильского народа и институтов страны».

Губернатор столичного Федерального округа Ибанейс Роша сообщил, что за участие в беспорядках были задержаны более 400 человек. По его словам, власти продолжат выявлять причастных к происшествиям и восстанавливать порядок в городе.

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