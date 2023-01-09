Болсонару осудил устроенные его сторонниками беспорядки в Бразилии

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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что нападения его сторонников на правительственные здания в столице страны противоречат демократическим принципам. Политик отреагировал на воскресные погромы на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что частью демократии являются мирные и законные демонстрации.

«Погромы и вторжения в общественные здания, которые происходят сегодня... не попадают под действие этого правила», — написал он.

Сторонники бывшего президента Бразилии 8 января устроили беспорядки в центре столицы, а также ворвались в здания Национального конгресса и Федерального верховного суда, где учинили погромы.

Протестующие были вооружены палками и забрасывали правоохранителей камнями, в ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице государства чрезвычайное положение, а также отдал приказ о вводе в городе армейских подразделений. Беспорядки в Бразилии осудили в Европейском союзе и США. К настоящему моменту протестующих вытеснили из правительственных зданий, сообщалось о задержании более 400 человек.

В Бразилии осенью состоялись президентские выборы, на которых с отрывом в два миллиона голосов победи Лула да Силва. Болсонару не признал поражения на выборах и, вопреки традиции, не присутствовал на церемонии подписания присяги новым главой государства, вместо этого улетев на отдых в США.