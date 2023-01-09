Бразильская полиция задержала более 400 человек за участие в беспорядках

© Фото: Matheus Alves. dpa Globallookpress

В столице Бразилии за участие в беспорядках задержаны более 400 человек. Об этом сообщил губернатор столичного Федерального округа Ибанейс Роша.

«Более 400 человек уже арестованы и ответят за совершенные преступления», — написал он в Twitter.

Власти продолжат выявлять участников беспорядков и восстанавливать порядок, добавил он.

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января устроили беспорядки в центре столицы Бразилии, а также ворвались в здания Национального конгресса и Федерального верховного суда, где учинили погромы. На данный момент силовикам удалось вытеснить протестующих из правительственных зданий.

Протестующие были вооружены палками и забрасывали правоохранителей камнями, в ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Президент Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице государства режим чрезвычайной ситуации, а также отдал приказ о вводе в городе армейских подразделений. Беспорядки в Бразилии осудили в Европейском союзе и США.

В Бразилии осенью состоялись президентские выборы, на которых с отрывом в два миллиона голосов победил Лула да Силва. Болсонару не признал поражения на выборах и, вопреки традиции, не присутствовал на церемонии подписания присяги новым главой государства, вместо этого улетев на отдых в США.