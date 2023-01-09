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Генсек ООН назвал Бразилию «великой демократической страной» и осудил беспорядки

Анна Касаткина
04:55 09.01.2023
Погромы в столице Бразилии также раскритиковали в Европейском союзе и США.
Генсек ООН назвал Бразилию «великой демократической страной» и осудил беспорядки
© Фото: Matheus Alves. dpa Globallookpress
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил воскресные беспорядки в столице Бразилии. Заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Я осуждаю сегодняшнее нападение на демократические институты Бразилии. Необходимо уважать волю бразильского народа и институтов страны», — написал он.

Гутерреш также выразил уверенность, что эти принципы будут соблюдаться, так как Бразилия — «великая демократическая страна».

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января устроили беспорядки в столице страны, а также ворвались в здания Национального конгресса и Федерального верховного суда, где учинили погромы.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице государства режим чрезвычайной ситуации, а также отдал приказ о вводе в город армейских подразделений. Беспорядки в Бразилии осудили в Европейском союзе и США, с их критикой также выступил сам Болсонару.

К настоящему моменту протестующих вытеснили из правительственных зданий, сообщалось о задержании более 400 человек.

В Бразилии осенью состоялись президентские выборы, на которых с отрывом в два миллиона голосов победил Лула да Силва. Болсонару не признал поражения на выборах и, вопреки традиции, не присутствовал на церемонии подписания присяги новым главой государства, вместо этого он улетел на отдых в США.

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