Лула да Силва подписал присягу и в третий раз стал президентом Бразилии

Политик подписал присягу подаренной ему 30 лет назад ручкой.

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Луис Инасиу Лула да Силва приняли присягу и стал президентом Бразилии в третий раз. Церемония состоялась в Национальном конгрессе страны.

Лула да Силва подписал присягу президента подаренной ему 30 лет назад ручкой.

«В 1989 году на предвыборном мероприятии в штате Пиауи мне подарили ручку и попросили подписать ей присягу президента, если я выиграю выборы. Тогда я не выиграл», — сказал он.

При этом в 2003-м и 2007-м году, когда Лула да Силва принимал присягу, ручки при нем не было.

Второй тур выборов президента, на которых Лула да Силва с минимальным отрывом победил своего ближайшего соперника Жаира Болсонару, прошел 30 октября. Болсонару, вопреки традиции, не присутствовал на церемонии подписания присяги, 30 декабря он улетел на отдых в США.

Ранее сообщалось, что неизвестный пытался пронести взрывчатку на церемонию инаугурации нового президента.