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Обстрелы Донецка и освобождение Бахмутского: что известно о ситуации в зоне спецоперации

Андрей Лазарев
13:26 09.01.2023
Украинские боевики снова обстреляли Донецк. Всего же за сутки по разным населенным пунктам националисты выпустили более 150 снарядов. Также Российская армия освободила населенный пункт Бахмутское. Подробности рассказал корреспондент Андрей Лазарев.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские националисты  продолжают наносить удары по Донецку из ствольной артиллерии, РСЗО и минометов. Накануне боевики обстреливали населенные пункты из оперативно-тактического комплекса «Точка-У». Только за последние сутки противник выпустил по городам и поселкам республики свыше 150 снарядов, в том числе 155-мм, «натовского» калибра. Под огнем - Петровский, Кировский и Киевский районы города. Буквально час назад были слышны разрывы на западе. Сообщается, что по окраинам города было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

В результате обстрелов в поселке Новый Свет погибли два мирных жителя. За новогодние праздники в Луганской Республике в результате обстрелов погиб один человек, еще двое, включая ребенка, получили тяжелейшие ранения. Всего по региону было выпущено порядка 10 ракет американской РСЗО HIMARS.

Если говорить про оперативную ситуацию, то, как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, сейчас на фоне участившихся обстрелов наша армия усиливает работу систем ПВО в республике, а также контрбатарейную борьбу по всей линии боевого соприкосновения. Кроме того, наши артиллеристы не дают противнику перебросить резервы на другие участки линии боевого соприкосновения. По позициям противника наносят удары наши самоходные установки «Мста-С».

Сегодня Российская армия освободила населенный пункт Бахмутское. Это село находится к северо-востоку от Артемовска - важнейшего транспортного узла. Через Артемовск проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается вся украинская группировка войск в Донбассе. Освобождение Бахмутского - важнейший стратегический шаг на пути к освобождению самого Артемовска и Соледара, за которые сейчас идут ожесточенные бои.

Народной милиции уже сообщили, что боевики отступают из городской застройки в самом Соледаре. Победа на самых сложных рубежах достигается в том числе с использованием наших танков Т-72, которые бьют по позициям боевиков прямой наводкой.

На Донецком направлении российская артиллерия сорвала контратаку украинских боевиков в районе населенного пункта Спорное. Как отмечают командиры, на данном направлении наши военные наступают в районе населенных пунктов Победа и Первомайское. На Южно-Донецком направлении наши комплексы «Панцирь-С» прикрывают пехоту, которая наступает на Угледар. В день один расчет может уничтожить два десятка целей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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