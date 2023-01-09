В МО РФ сообщили о продвижении морпехов ТОФ на Угледарском направлении

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Штурмовые подразделения Тихоокеанского флота (ТОФ) продвигаются на Угледарском направлении, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Надежно защищая небо, воины-зенитчики ВВО работают на Южно-Донецком направлении, а также помогают успешно продвигаться вперед штурмовым подразделениям ТОФ на Угледарском направлении», - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в зоне спецоперации работают расчеты ЗРПК «Панцирь-С» и ПЗРК «Игла» морской пехоты ТОФ.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов