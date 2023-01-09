Штаб ДНР: освобождено Бахмутское к северо-востоку от Артемовска

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К северо-востоку от Артемовска в Донецкой Народной Республике российские военные освободили населенный пункт Бахмутское. Об этом в Telegram-канале сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 9 января 2023 г. на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Бахмутское», - говорится в сообщении ТерО ДНР.

Отметим, населенный пункт Бахмутское находится южнее Соледара. Он расположен рядом с Артемовском.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на данный момент основные усилия Вооруженных сил России в ходе спецоперации сосредоточены на освобождении территории ДНР.

Также Герасимов сообщил, что Вооруженные силы России с начала специальной военной операции поразили уже более 1 300 критически важных объектов Украины высокоточными ракетами.