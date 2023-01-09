Испепеляющая мощь: кадры боевой работы САУ «Мста-С» в зоне спецоперации
Минобороны России показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Центрального военного округа в зоне спецоперации. Боевые машины ежедневно уничтожают позиции украинских боевиков.
Расчеты самоходной артиллерии наносят поражение живой силе и технике украинских националистов с разных огневых рубежей. Точность огня обеспечивают передовые корректировщики из числа военнослужащих подразделений разведки и операторов беспилотных летательных аппаратов.
Слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия сухопутных войск на всех направлениях.
Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1-2» в зоне специальной военной операции. Расчеты регулярно обнаруживает и сбивают вражеские беспилотные летательные аппараты даже при плохой погоде.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.