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Испепеляющая мощь: кадры боевой работы САУ «Мста-С» в зоне спецоперации

06:05 09.01.2023
Расчеты самоходной артиллерии наносят поражение живой силе и технике противника с разных огневых рубежей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России показало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок «Мста-С» Центрального военного округа в зоне спецоперации. Боевые машины ежедневно уничтожают позиции украинских боевиков.

Расчеты самоходной артиллерии наносят поражение живой силе и технике украинских националистов с разных огневых рубежей. Точность огня обеспечивают передовые корректировщики из числа военнослужащих подразделений разведки и операторов беспилотных летательных аппаратов.

Слаженные и эффективные действия артиллеристов препятствуют переброске резервов противника и поддерживают наступательные действия сухопутных войск на всех направлениях.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1-2» в зоне специальной военной операции. Расчеты регулярно обнаруживает и сбивают вражеские беспилотные летательные аппараты даже при плохой погоде.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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