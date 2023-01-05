В Ватикане похоронили папу римского Бенедикта XVI

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Почетный Папа Римский Бенедикт XVI похоронен в Ватикане. Он был погребен, как сам того пожелал, в первоначальной могиле своего предшественника Иоанна Павла II (1920-2005), расположенной в крипте под алтарной частью храма.

Как передает ТАСС, поминальную мессу на площади Святого Петра возглавил Папа Римский Франциск.

«Мы вверяем нашего брата в руки Отца», - произнес он.

По оценкам ватиканской жандармерии, службу посетили около 50 тысяч человек. От некоторых паломников можно было услышать выкрики с призывом причислить Бенедикта к лику святых.

Ранее для участия в церемонии похорон приехали тысячи католиков со всего мира. На траурной мессе присутствовало высшее духовенство Ватикана и иных конфессий.

Почетный понтифик Бенедикт XVI скончался 31 декабря в возрасте 95 лет. Он вошел в историю, как первый Папа Римский, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После отречения в феврале 2013 года Бенедикт XVI жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил соболезнование в связи с кончиной почетного понтифика, отметив, что при Бенедикте XVI отношения Римской католической и Русской православной церквей «получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого».