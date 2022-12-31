Скончался папа Римский на покое Бенедикт XVI

Папа Римский на покое Бенедикт XVI оставил Святой престол в феврале 2013 года из-за проблем со здоровьем.

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Умер папа Римский на покое Бенедикт XVI, в миру Йозеф Алоиз Ратцингер. Пантифику было 95 лет. Он стал 265-м папой Римским в апреле 2005 года и первым папой немецкого происхождения за почти тысячелетнюю историю. Зимой 2013-го года папа Римский Бенедикт XVI объявил, что не имеет достаточно сил для исполнения своих обязанностей и покинул престол, став первым папой с 1415-го года, который сделал это добровольно.

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