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Тысячи католиков со всего мира приехали на похороны Бенедикта XVI в Ватикан

Ирина Елагина
12:38 05.01.2023
Церемония похорон Бенедикта XVI началась на площади Святого Петра в Ватикане.
Тысячи католиков со всего мира приехали на похороны Бенедикта XVI в Ватикан
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress
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Под звон колоколов на площади Святого Петра в Ватикане началась заупокойная месса по понтифику на покое Бенедикту XVI. Траурное богослужение возглавил Папа Римский Франциск. Для участия в церемонии похорон приехали тысячи католиков со всего мира, присутствует на траурной мессе высшее духовенство Ватикана и иных конфессий.

По данным СМИ, Папа Франциск прибыл на мессу в инвалидной коляске, чтобы возглавить богослужение. В церемонии участвовал хор Сикстинской капеллы. Гроб кедрового дерева с телом понтифика был установлен на алых носилках на помосте.

Правоохранительные органы Италии приняли на время прощания с умершим понтификом особые меры безопасности: воздушное пространство над Ватиканом закрыли на весь день, на площади Святого Петра дежурит более 1000 сотрудников службы безопасности.

В Италии в знак траура по Бенедикту XVI приспущены государственные флаги.

По окончании мессы Бенедикт XVI будет погребен в Ватиканских гротах.

Ранее сообщалось, что почетный понтифик Бенедикт XVI скончался 31 декабря на 96-м году жизни. Он вошел в историю, как первый Папа Римский, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил соболезнование в связи с кончиной почетного понтифика, отметив, что при Бенедикте XVI отношения Римской католической и Русской православной церквей «получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого».

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