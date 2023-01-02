Церемония прощания с Бенедиктом XVI началась в Соборе Святого Петра

Католики со всего мира приехали проситься с Бенедиктом XVI в Соборе Святого Петра в Ватикане.

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Церемония прощания с умершим папой римским на покое Бенедиктом XVI началась в Соборе Святого Петра в Ватикане.

По данным СМИ, тело понтифика в красном облачении и белой митре выставлено в центре собора. Католики со всего мира приехали проситься с Бенедиктом XVI в Ватикан. За час до открытия храма на площади Святого Петра образовалась очередь верующих, желающих проводить в последний путь почетного понтифика.

Ранее сообщалось, что почетный понтифик Бенедикт XVI скончался 31 декабря на 96-м году жизни. Он вошел в историю, как первый понтифик, добровольно отрекшийся от Апостольского престола за последние 600 лет, со времен папы Григория XII. После отречения в феврале 2013 года он жил в маленьком монастыре Mater Ecclesiae в Ватиканских садах. Заупокойную мессу на площади Святого Петра возглавит папа Франциск.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выразил соболезнование в связи с кончиной почетного понтифика, отметив, что при Бенедикте XVI отношения Римской католической и Русской православной церквей «получили значительное развитие в духе братского соработничества и стремления к взаимодействию на пути преодоления подчас болезненного наследия прошлого».