Россия прекратила действие соглашения с Японией по Курилам

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Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов японцами - бывшими жителями островов и членами их семей. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Прекратить действие... Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область)», - говорится в документе.

Соглашение от 2 сентября 1999 года предполагало так называемое свободное посещение рядом японских граждан - бывшими жителями островов и членами их семей.

В марте РФ в ответ на антироссийские санкции Токио объявила о выходе из мирного договора с Японией. РФ также объявила об отмене безвизового въезда на Южные Курилы бывших японских жителей островов и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.