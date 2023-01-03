Президент Бразилии да Силва посетил стадион, где прощаются с Пеле

После церемонии прощания гроб с телом Пеле провезут по улицам города Сантос, а затем отправят на кладбище.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент Бразилии Лула да Силва посетил стадион «Сантос», где проходит церемония прощания с футболистом Пеле. Глава государства приехал на церемонию с женой Розанжелой да Силвой.

После прибытия четы да Силва началась поминальная месса по легендарному футболисту. После церемонии гроб провезут по улицам города Сантос, а затем отправят на кладбище. Отметим, что прощание с Пеле идет уже второй день.

Напомним, всемирно известный футболист, единственный трижды чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле) скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительного онкологического заболевания. Пеле похоронят, согласно завещанию, на 14-этажном кладбище в городе Сантос, перед этим поклонники смогут отдать последние почести кумиру на стадионе Вила-Белмиро.