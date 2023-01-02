Гроб с телом Пеле установили в центре лужайки в Вила-Бельмиро для церемонии прощания

Все готово к церемонии прощания с легендарным футболистом.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Гроб с телом Пеле установили в центре лужайки в Вила-Бельмиро. Все готово к церемонии прощания с легендарным футболистом.

Церемония прощания продлится сутки, гроб провезут по улицам города. Церемонию прощания планирует посетить бразильский президент Лула де Силва, а также многие спортивные звезды и представители шоу-бизнеса.

Напомним, легендарный футболист, единственный трижды чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле) скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительного онкологического заболевания. Пеле похоронят, согласно завещанию, на 14-этажном кладбище в городе Сантос, перед этим поклонники смогут отдать последние почести кумиру на стадионе Вила-Белмиро.