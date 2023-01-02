В Сан-Паулу началась церемония прощания с Пеле

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Церемония прощания легендарным Пеле началась на стадионе футбольного клуба «Сантос» в штате Сан-Паулу.

Ворота стадиона открыли около 10:10 по местному времени (16:10 мск) вскоре после того, как на пост водрузили гроб с телом трехкратного чемпиона мира по футболу. Вокруг него установлены многочисленные венки от официальных гостей церемонии.

Церемония прощания продлится сутки, гроб провезут по улицам города. Панихиду планирует посетить президент Бразилии Лула де Силва, а также многие спортивные звезды и представители шоу-бизнеса.

Напомним, всемирно известный футболист, единственный трижды чемпион мира Эдсон Арантис ду Насименту (настоящее имя Пеле) скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительного онкологического заболевания. Пеле похоронят, согласно завещанию, на 14-этажном кладбище в городе Сантос, перед этим поклонники смогут отдать последние почести кумиру на стадионе Вила-Белмиро.