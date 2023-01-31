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Президент Хорватии назвал аморальными поставки западного оружия для Украины

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
18:44 31.01.2023
По словам Зорана Милановича, вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят «напиться чужой крови», но без риска для себя лично.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: U.S. Marine Corps
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Президент Хорватии Зоран Миланович назвал позицию Запада по поставке оружия Украине аморальной, о чем сообщает «Хорватское радио и телевидение».

«Вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят напиться чужой крови, но без риска для себя лично. Это глубоко аморально, то, что мы делаем как коллективный Запад. Решение - это не смена власти в России. А немецкие танки в Харькове еще больше сплотят русских и сблизят с Китаем, это уже происходит», - заявил он.

В то же время президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос, намерен ли Вашингтон поставлять Украине американские истребители F-16. Означает ли это, что Вашингтон не планирует делать это сам, но может разрешить отправлять F-16 на экспорт другим странам? Или в Белом доме просто решили притормозить чересчур поспешно заявившую об этом Варшаву? Это еще предстоит узнать. 

Правда, накануне в США объявили об отправке на Украину первой партии БМП Bradley из более чем 60 бронемашин. Хотя судно с ними вышло из Южной Каролины еще на прошлой неделе. Перейти красную линию и отправить Киеву истребители, а также дальнобойные ракеты, призывает президент Литвы Гитанас Науседа.

В очередной раз изящно от поставок на Украину не только основных боевых танков, но и истребителей открестился президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам переговоров с премьером Нидерландов, он, хотя и не исключил передачи Киеву истребителей, но выдвинул целый ряд, по всей видимости, трудновыполнимых условий.

«В своем решении по возможным поставкам истребителей мы ориентируемся не на слухи, которые ходят в обществе, а на конкретный запрос. Его от Украины у нас пока нет. Кроме этого, обычно перед тем, как принимать то или иное решение, мы руководствуемся двумя факторами. Во-первых, не должно произойти эскалации, мы против ударов по территории России. А во-вторых, не должна быть ослаблена обороноспособность самой Франции», - сказал Макрон.

Формально восстановить доверие к Европе, подкосившееся в связи с отказом в поставках, на практике заручиться поддержкой в готовности поставлять оружие, по мнению экспертов, было призвано и латиноамериканское турне канцлера Германии. Накануне Киеву отказали Аргентина и Чили, а сегодня - Бразилия.

«Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в конфликте между Украиной и Россией. Я предлагаю создать клуб стран, выступающих за мир на планете. Со своей стороны Бразилия также готова внести в это вклад. И если мне потребуется для этого говорить с Путиным и Зеленским, я готов за это взяться», - пояснил Лула да Сильва, президент Бразилии.

В свою очередь, в Кремле подтвердили, что решение о проведении спецоперации было правильным. Восемь лет с 2014 года Киев потратил на укрепление армии и подготовку к вооруженному конфликту. О том что Минские соглашения были нужны Украине лишь для того, чтобы выиграть на это время, в интервью к фильму BBC признал и подписавший их от Киева бывший президент Петр Порошенко.

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