В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле выразили уверенность в правильности решения о начале СВО

Игнат Далакян
13:05 31.01.2023
Согласно словам Пескова, в Кремле видели, как Украина готовится к решения конфликта в Донбассе силовыми методами.
В Кремле выразили уверенность в правильности решения о начале СВО
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
Читайте нас на:

В Кремле уверены в правильности начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно его словам, спецоперация была необходима для спасения проживающих в Донбассе людей.

«Безусловно, мы внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине, и мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины, мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами пытаться решить проблему Донбасса», - сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы Российского государства сообщил, что слова таких политиков как Меркель, Оланд и Порошенко подтверждают, что минские договоренности лишь были камуфляжем, для того, чтобы подготовить Украину к силовому решению конфликта в Донбассе.

«Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале СВО для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе», - заявил Дмитрий Песков.

Также официальный представитель Кремля сообщил, что Российская Федерация не предлагала помощь Донбассу, однако увидела милитаризацию Украины.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что у американского президента Джо Байдена есть все возможности положить конец конфликту на Украине, однако, он не желает этого. По словам Пескова, «ключ» от киевского режима в руках у Вашингтона.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:13 В стране и мире
112: Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
13:05 В стране и мире
В Кремле выразили уверенность в правильности решения о начале СВО
12:06 В стране и мире
Осужденной в Белоруссии гражданке РФ Софии Сапеге отказали в помиловании
10:41 В стране и мире
Видео
ФСБ РФ пресекла деятельность 93 подпольных оружейников в 38 субъектах РФ
10:07 Армия
Видео
Внук адмирала Кузнецова рассказал о своей службе в зоне спецоперации
Популярное
Видео
Захарова: Европа стала американским заложником у себя же дома
Видео
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах ракетами от Путина
Видео
В Хабаровском крае поймали тигра, держащего в страхе жителей города
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.