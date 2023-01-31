В Кремле выразили уверенность в правильности решения о начале СВО

Согласно словам Пескова, в Кремле видели, как Украина готовится к решения конфликта в Донбассе силовыми методами.

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В Кремле уверены в правильности начала специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Согласно его словам, спецоперация была необходима для спасения проживающих в Донбассе людей.

«Безусловно, мы внимательно наблюдали за тем, что происходит на Украине, и мы видели продолжающуюся милитаризацию Украины, мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами пытаться решить проблему Донбасса», - сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы Российского государства сообщил, что слова таких политиков как Меркель, Оланд и Порошенко подтверждают, что минские договоренности лишь были камуфляжем, для того, чтобы подготовить Украину к силовому решению конфликта в Донбассе.

«Это лишний раз подчеркивает, что Путин сделал все абсолютно правильно, приняв решение о начале СВО для того, чтобы спасти людей, которые живут в Донбассе», - заявил Дмитрий Песков.

Также официальный представитель Кремля сообщил, что Российская Федерация не предлагала помощь Донбассу, однако увидела милитаризацию Украины.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что у американского президента Джо Байдена есть все возможности положить конец конфликту на Украине, однако, он не желает этого. По словам Пескова, «ключ» от киевского режима в руках у Вашингтона.