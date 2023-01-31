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США отправили морем на Украину первую партию БМП Bradley

Ирина Елагина
01:58 31.01.2023
Американские боевые машины пехоты Bradley вошли в очередной пакет военной помощи Украине.
США отправили морем на Украину первую партию БМП Bradley
© Фото: defense.gov
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Первая партия боевых машин пехоты Bradley отправилась на Украину из США. Американское транспортное командование подтвердило факт переброски на Украину 60 БМП Bradley.

«Транспортное командование США перевозит первую партию БМП Bradley на Украину в рамках соглашения о военной помощи на сумму в 2,85 миллиарда долларов», - приводит РИА Новости сообщение американского военного ведомства.

В Пентагоне не скрывают, что транспортировка бронетехники осуществляется морским путем на зафрахтованном судне норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen. Корабль в партией Bradley вышел из порта Чарльстона в Южной Каролины.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отказал Киеву в поставках боевых самолетов - истребителей F-16.

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