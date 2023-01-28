В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МИД Швеции: вступление в НАТО приостановили на фоне акций с Кораном

Сергей Лебедев
19:37 28.01.2023
Власти страны все же надеются на вхождение в Североатлантический альянс летом этого года.
Глава МИД Швеции: вступление в НАТО приостановили на фоне акций с Кораном
© Фото: Xander Heinl, imago-images.de, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс приостановлен из-за гневной реакции Турции на сожжение Корана в Стокгольме. Однако власти скандинавской страны надеются на вхождение в НАТО летом этого года. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрем.

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс», - сказал он в интервью газете Expressen

Тобиас Билльстрем заявил, что Швеция почти выполнила все пункты соглашения с Турцией. По его мнению, турецкий парламент должен быть близок к одобрению заявки на вступление в НАТО.

Напомним, ухудшение взаимоотношений между Анкарой и Стокгольмом вызвано антиисламской акцией датского радикала в столице Швеци. На прошлой неделе лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран напротив турецкого посольства.

А в эту пятницу, 27 января то же самое случилось в Копенгагене перед зданием российского консульства. По мнению посольства РФ в Дании, сожжение Корана является «грубой и невежественной провокацией». 

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.