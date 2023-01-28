Глава МИД Швеции: вступление в НАТО приостановили на фоне акций с Кораном

Власти страны все же надеются на вхождение в Североатлантический альянс летом этого года.

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Процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс приостановлен из-за гневной реакции Турции на сожжение Корана в Стокгольме. Однако власти скандинавской страны надеются на вхождение в НАТО летом этого года. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Тобиас Билльстрем.

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс», - сказал он в интервью газете Expressen.

Тобиас Билльстрем заявил, что Швеция почти выполнила все пункты соглашения с Турцией. По его мнению, турецкий парламент должен быть близок к одобрению заявки на вступление в НАТО.

Напомним, ухудшение взаимоотношений между Анкарой и Стокгольмом вызвано антиисламской акцией датского радикала в столице Швеци. На прошлой неделе лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран напротив турецкого посольства.

А в эту пятницу, 27 января то же самое случилось в Копенгагене перед зданием российского консульства. По мнению посольства РФ в Дании, сожжение Корана является «грубой и невежественной провокацией».