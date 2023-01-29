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Эрдоган заявил, что его ответ Финляндии по НАТО может шокировать Швецию

Семен Лавров
22:07 29.01.2023
При этом президент Турции сказал, что Хельсинки «не должен совершать ту же ошибку».
Эрдоган заявил, что его ответ Финляндии по НАТО может шокировать Швецию
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Турция может шокировать Швецию своим решением о членстве Финляндии в НАТО. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы можем дать другое сообщение в отношении Финляндии, если это необходимо. Швеция будет шокирована, когда мы дадим другое сообщение о Финляндии. Но Финляндия не должна совершать ту же ошибку», - приводит его слова Son Dakika.

Данное заявление было сделано президентом Турции на встрече с молодежью в Биледжике.

Напомним, что вступление Швеции в НАТО на данный момент не ратифицировали только две страны - Венгрия и Турция. Переговоры Стокгольма и Анкары по этому вопросу осложнились из-за антиисламской акции, которую напротив турецкого посольства в столице Королевства совершил датский радикал Расмус Палудан, который сжег священный для всех мусульман Коран.

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