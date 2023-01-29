Эрдоган заявил, что его ответ Финляндии по НАТО может шокировать Швецию
Турция может шокировать Швецию своим решением о членстве Финляндии в НАТО. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы можем дать другое сообщение в отношении Финляндии, если это необходимо. Швеция будет шокирована, когда мы дадим другое сообщение о Финляндии. Но Финляндия не должна совершать ту же ошибку», - приводит его слова Son Dakika.
Данное заявление было сделано президентом Турции на встрече с молодежью в Биледжике.
Напомним, что вступление Швеции в НАТО на данный момент не ратифицировали только две страны - Венгрия и Турция. Переговоры Стокгольма и Анкары по этому вопросу осложнились из-за антиисламской акции, которую напротив турецкого посольства в столице Королевства совершил датский радикал Расмус Палудан, который сжег священный для всех мусульман Коран.