В стране и мире Эрдоган заявил, что его ответ Финляндии по НАТО может шокировать Швецию Семен Лавров При этом президент Турции сказал, что Хельсинки «не должен совершать ту же ошибку». © Фото: Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Турция может шокировать Швецию своим решением о членстве Финляндии в НАТО. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы можем дать другое сообщение в отношении Финляндии, если это необходимо. Швеция будет шокирована, когда мы дадим другое сообщение о Финляндии. Но Финляндия не должна совершать ту же ошибку», - приводит его слова Son Dakika. Данное заявление было сделано президентом Турции на встрече с молодежью в Биледжике. Напомним, что вступление Швеции в НАТО на данный момент не ратифицировали только две страны - Венгрия и Турция. Переговоры Стокгольма и Анкары по этому вопросу осложнились из-за антиисламской акции, которую напротив турецкого посольства в столице Королевства совершил датский радикал Расмус Палудан, который сжег священный для всех мусульман Коран. Экспертное мнение и аналитика