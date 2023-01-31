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Focus: Бербок оказала услугу Кремлю

Анастасия Бобылева
11:25 31.01.2023
Глава МИД Германии Бербок ранее заявила, что Европа «ведет войну с Россией». По словам Фридриха Мерца, Москва может извлечь пользу из ситуации.
Focus: Бербок оказала услугу Кремлю
© Фото: Kira Hofmann, PHOTOTHEK, Globallookpress
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оказала услугу Кремлю, когда заявила, что Европа «ведет войну против России». Так считает лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц.

«Такие ошибки недопустимы, особенно в хорошо подготовленной речи перед парламентским собранием Совета Европы. В такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово», - пишет он в статье для издания Focus.

Эти слова Россия может использовать в своих целях, уверен Мерц. Противники военной помощи Украине возьмут на вооружение эту фразу, так необдуманно брошенную министром иностранных дел Германии.

По словам Мерца, такие высказывания могут привести к потере поддержки среди населения.

Анналена Бербок сделала сенсационное заявление 24 января. На заседании ПАСЕ она сказала, что Европа «ведет войну» против Москвы, поэтому европейские страны должны делать больше для Киева.

Это высказывание вызвало возмущение среди немецких политиков, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Бербок следует отправить в отставку, а премьер Саксонии Михаэль Кречмер призвал ее объясниться. Канцлер страны Олаф Шольц заверил, что Германия не намерена допускать подобной эскалации и что НАТО не находится в состоянии войны с РФ.

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