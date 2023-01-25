Захарова прокомментировала слова Бербок и Меркель о «ведении войны против России»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад заранее планирует "войну против России", судя по заявлениям министра иностранных дел Германии Анны Бербок и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Министр иностранных дел Германии заявила, что разногласия по поводу поставок оружия киевскому режиму приведут к расколу НАТО, однако члены альянса ведут войну не друг против друга, а против России. До этого стало известно, что Германия направит Киеву 14 танков «Leopard» из собственных армейских запасов.

«Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договорённости, то речь идёт о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что «вы не слышали», - написала Захарова в своем Teleegram-канале.

Напомним, ранее Меркель призналась, что Минские соглашения были попыткой дать время Украине на то, чтобы она «стала сильнее». Российский президент Владимир Путин заявил, что разочарован высказыванием Меркель. По его словам, это было «абсолютно неожиданным».