Эксперименты над людьми и военные биопрограммы: как на Украине удалось остановить военно-биологическую деятельность США

В частности, были вскрыты схемы по поставкам запрещенных украинскими же законами наркотических средств для украинской армии, которые повышают выносливость и задействуют резервы организма.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Карен Сейлорс - исполнительный директор «Лабиринт Глобал Хелс», Колин Джонсон - сотрудник Университета штата Теннесси, директор института исследований систем «хозяин-патоген». Льюис фон Таер - президент и исполнительный директор компании «Баттель». Это новые имена тех, кто, по данным Министерства обороны России, курировал биолаборатории на Украине, занимающиеся исследованиями «двойного назначения».

Исследования такого типа было небезопасно проводить на территории США из-за нарушений международного законодательства. Одна из таких лабораторий медцентра «Фармбиотест» была обнаружена после освобождения города Рубежное, а остатки биоматериалов и карты испытуемых нашли совсем недавно в соседнем Лисичанске, куда отступали украинские боевики. Работу биолабораторий на территории Украины удалось остановить только после начала специальной военной операции.

«Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы», - сказал на брифинге начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Кроме того, были вскрыты схемы по поставкам запрещенных украинскими же законами наркотических средств для украинской армии, которые повышают выносливость и задействуют резервы организма.

В украинских пабликах также появились видео, на которых запечатлены боевики, находящиеся, предположительно, под воздействием таких препаратов.

Среди 20 тысяч полученных в ходе СВО документов, которые изучили специалисты Минобороны, есть и материалы, подтверждающие участие Евросоюза в биологических исследованиях «двойного назначения». Причем размещать такие центры ЕС предпочитает на территории бывших советских республик, но рекомендует не распространяться о таком сотрудничестве.

Кроме того, работа по созданию биологического и бактериологического оружия ведется в Кении, Сингапуре и Тайланде. Чтобы не привлекать излишнего внимания к министерству обороны заказчиком исследований стали выступать гражданские ведомства США . А на конференции стран-участниц конвенции по запрещению разработки биологического оружия США блокировала инициативу о создании контрольной комиссии.

«Вашингтону есть, что скрывать, а обеспечение прозрачности биологических исследований противоречит интересам США», - добавил Кириллов.

Вызывают вопросы и исследования, проводимые компанией «Эко-Хелс Альянс». Еще в 2015 году она изучала разнообразие популяции летучих мышей, искала новые штаммы коронавирусов и механизмы их передачи от животных человеку. Всего было изучено более 2,5 тысяч особей.

В российском Министерстве обороны отмечают, что ставку на разработку биологического и бактереологического оружия США сделали давно, еще со времен корейского кризиса, и за десятки лет набралось немало инцидентов. Так в 1977 году в Каире, где была дислоцирована лаборатория ВМС США, случилась вспышка нехарактерной для этих мест лихорадки долины Рифт, которой переболели два миллиона человек. А в 2010 году в Джакарте после многочисленных акций протестов американцам пришлось закрыть свою лабораторию. Но каждый год по всему миру открываются новые центры биологических исследований, которые работают в интересах Пентагона.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.