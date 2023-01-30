Армия МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон активно переносит незавершенные на Украине исследования в Центральную Азию и другие страны Восточной Европы. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российское оборонное ведомство смогло остановить реализацию военно-биологических программ Соединенных Штатов на Украине. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США. «Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины», - сказал он. Как утверждает начальник войск РХБЗ, Вашингтон переносит военно-биологическую деятельность в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - Кенией, Сингапуром, Таиландом. По данным Минобороны России, среди участников исследований сотрудники Пентагона, представители демпарти США. Кириллов пообещал, что полученные материалы будут переданы в Следственный комитет РФ с целью привлечения виновных к ответственности. Экспертное мнение и аналитика