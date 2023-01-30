Армия Армия Армия

МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине

15:55 30.01.2023
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Пентагон активно переносит незавершенные на Украине исследования в Центральную Азию и другие страны Восточной Европы.
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российское оборонное ведомство смогло остановить реализацию военно-биологических программ Соединенных Штатов на Украине. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США.

«Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины», - сказал он.

Как утверждает начальник войск РХБЗ, Вашингтон переносит военно-биологическую деятельность в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - Кенией, Сингапуром, Таиландом. По данным Минобороны России, среди участников исследований сотрудники Пентагона, представители демпарти США. Кириллов пообещал, что полученные материалы будут переданы в Следственный комитет РФ с целью привлечения виновных к ответственности.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:44 Армия
МО РФ: в Лисичанске обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов
14:46 В стране и мире
Видео
Тайник с боеприпасами обнаружили на заброшенной ферме в Мелитополе
14:21 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского вертолета Ми-8
13:05 В стране и мире
В Кремле назвали тупиковой ситуацию с поставками Западом вооружений Украине
12:45 В стране и мире
ФСБ РФ задержала подростков, повредивших ж/д пути по заданию из Telegram
Популярное
МО РФ смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине
Видео
Избиение молотком мужа Пелоси попало на видео
Видео
Опубликованы кадры с места взрыва внутри мечети Пешавара в Пакистане
Песков назвал ложью слова Джонсона о якобы угрозах ракетами от Путина
Видео
В Хабаровском крае поймали тигра, держащего в страхе жителей города
Видео
Путин рассказал о своей первой учительнице
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.