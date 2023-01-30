Армия МО РФ получило новые данные о ключевых фигурах военно-биологических проектов США на Украине Ранее, как отметил начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов, эти фигуранты оставались в тени. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российское оборонное ведомство получило новые данные о ключевых фигурах, задействованных в военно-биологических проектах США на Украине. Об этом заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. «Из отчетных документов… мы получили новую информацию о ключевых фигурантах так называемых украинских проектов, которые до сих пор оставались в тени», - сообщил Кириллов. Экспертное мнение и аналитика