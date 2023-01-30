МО РФ: в Лисичанске обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов

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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что в Лисичанске в начале года года было обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов.

«В начале 2023 года на территории Лисичанска местными жителями обнаружено масштабное захоронение остатков биоматериалов, принадлежащих компании "Фармбиотест"», - сказал Кириллов.

По его словам, украинцы ликвидировали биоматериалы, которые являются уликами, в спешке. Он обратил внимание, что клинические образцы и карты с данными пациентов были закопаны, а не кремированы.

Также Кириллов напомнил, что российские специалисты нашли в медицинском центре «Фармбиотрест» в освобожденном Рубежном в ЛНР доказательства того, что на Украине проводились клинические испытания препаратов с потенциально опасными побочными эффектами.

По словам начальника войск РХБЗ, Минобороны России своими действиями остановило военно-биологические программы на Украине. США переносят свои исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Кроме того, украинские боевики массово принимают амфетамин и метадон, подчеркнул Кириллов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов