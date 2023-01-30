Армия В МО РФ сообщили об американских экспериментах с ВИЧ-инфекцией на украинских военных Как уточнил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, такие эксперименты проводились еще с 2019 года. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что американцы проводили связанные с ВИЧ-инфекцией эксперименты, подопытными в которых выступили украинские военные. Кириллов подчеркнул, что самые спорные с точки зрения международного права эксперименты американцы обычно реализуют за пределами своей национальной территории. «Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года. Обратите внимание, что в качестве целевых групп выступают не только "пациенты с высокой степенью риска заражения" - осужденные или наркоманы, но и представители Вооруженных сил Украины», - заметил Игорь Кириллов. Кроме этого, начальник войск РХБЗ заявил, что в Лисичанске в начале этого года было обнаружено масштабное, сделанное наспех, захоронение остатков биоматериалов. Судя по его характеру, украинцы стремились как можно быстрее замести следы. © Минобороны России Также Кириллов сообщил, что украинские боевики массово принимают амфетамин и метадон. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика