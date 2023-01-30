В МО РФ сообщили об американских экспериментах с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что американцы проводили связанные с ВИЧ-инфекцией эксперименты, подопытными в которых выступили украинские военные.
Кириллов подчеркнул, что самые спорные с точки зрения международного права эксперименты американцы обычно реализуют за пределами своей национальной территории.
«Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года. Обратите внимание, что в качестве целевых групп выступают не только "пациенты с высокой степенью риска заражения" - осужденные или наркоманы, но и представители Вооруженных сил Украины», - заметил Игорь Кириллов.
Кроме этого, начальник войск РХБЗ заявил, что в Лисичанске в начале этого года было обнаружено масштабное, сделанное наспех, захоронение остатков биоматериалов. Судя по его характеру, украинцы стремились как можно быстрее замести следы.