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В МО РФ сообщили об американских экспериментах с ВИЧ-инфекцией на украинских военных

17:08 30.01.2023
Как уточнил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, такие эксперименты проводились еще с 2019 года.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что американцы проводили связанные с ВИЧ-инфекцией эксперименты, подопытными в которых выступили украинские военные. 

Кириллов подчеркнул, что самые спорные с точки зрения международного права эксперименты американцы обычно реализуют за пределами своей национальной территории. 

«Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года. Обратите внимание, что в качестве целевых групп выступают не только "пациенты с высокой степенью риска заражения" - осужденные или наркоманы, но и представители Вооруженных сил Украины», - заметил Игорь Кириллов. 

Кроме этого, начальник войск РХБЗ заявил, что в Лисичанске в начале этого года было обнаружено масштабное, сделанное наспех, захоронение остатков биоматериалов. Судя по его характеру, украинцы стремились как можно быстрее замести следы. 

© Минобороны России

Также Кириллов сообщил, что украинские боевики массово принимают амфетамин и метадон.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов  

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