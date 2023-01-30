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В МО РФ заявили, что развитие пандемии COVID-19 ставит вопрос о причастности США

16:19 30.01.2023
Игорь Кириллов напомнил, что высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии коронавируса вызывает вопросы. 
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заметил, что ход развития пандемии COVID-19 ставит вопросы о причастности Соединенных Штатов. 

На брифинге он сообщил, что высокая степень готовности американских производителей мРНК-вакцин к пандемии коронавируса вызывает вопросы. 

«Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что впоследствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакциях», - сказал Кириллов. 

Он напомнил, что в октябре 2019 года, еще за месяцы до первых официальных сообщений о появлении COVID-19 в Китае, в Нью-Йорке были проведены учения «Ивент-201».

На них как раз отрабатывались действия в условиях пандемии, вызванной ранее неизвестной коронавирусной инфекцией. По легенде учений, он как раз был перенесен от летучих мышей к человеку. 

«Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о ее преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов», - заявил Кириллов. 

Также Кириллов заявил, что российское оборонное ведомство смогло остановить реализацию военно-биологических программ США на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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