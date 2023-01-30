В Минобороны России заявили, что украинские боевики массово принимают амфетамин и метадон

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Начальник войск РХБЗ отметил, что согласно законодательству Украины, оборот и транспортировка данных веществ являются уголовно наказуемым преступлением и караются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет. Кириллов также заявил о необходимости правовой оценки действия должностных лиц, которые проводили исследования на украинских военнослужащих, в крови которых впоследствии были обнаружены высокие концентрации наркотиков, антибиотиков, а также антитела к возбудителям инфекционных заболеваний.

Также, по словам Кириллова, в ходе проведения специальной военной операции в распоряжении Минобороны оказались более 20 тысяч документов о военной биологической программе США на Украине. Согласно документам, Пентагон нацелен на создание на Украине биологического оружия и его испытания на гражданах.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов