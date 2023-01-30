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В Минобороны России заявили, что украинские боевики массово принимают амфетамин и метадон

15:44 30.01.2023
Как заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач противником.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил о том, что украинские боевики массово применяют психостимуляторы и наркотические препараты. Так, зафиксированы случаи употребления амфетамина и метадона, а также имеются данные о поставках в зону выполнения боевых задач морфина.

«Министерством обороны России получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона, амфетаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач», - сообщил Кириллов. 

© Минобороны РФ

Начальник войск РХБЗ отметил, что согласно законодательству Украины, оборот и транспортировка данных веществ являются уголовно наказуемым преступлением и караются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет. Кириллов также заявил о необходимости правовой оценки действия должностных лиц, которые проводили исследования на украинских военнослужащих, в крови которых впоследствии были обнаружены высокие концентрации наркотиков, антибиотиков, а также антитела к возбудителям инфекционных заболеваний.

Также, по словам Кириллова, в ходе проведения специальной военной операции в распоряжении Минобороны оказались более 20 тысяч документов о военной биологической программе США на Украине. Согласно документам, Пентагон нацелен на создание на Украине биологического оружия и его испытания на гражданах.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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