В Минобороны России заявили, что украинские боевики массово принимают амфетамин и метадон
Как заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач противником.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил о том, что украинские боевики массово применяют психостимуляторы и наркотические препараты. Так, зафиксированы случаи употребления амфетамина и метадона, а также имеются данные о поставках в зону выполнения боевых задач морфина.
«Министерством обороны России получены сведения о многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона, амфетаминов. Выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач», - сообщил Кириллов.
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