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Die Welt: Шольц вышел из себя от вопроса про истребители для Украины

Тимур Шерзад
12:55 30.01.2023
Канцлер Германии резко отреагировал на вопрос журналистов, заявив, что, когда речь идет об оружии, в ход в задаваемых вопросах должны идти только факты.
Die Welt: Шольц вышел из себя от вопроса про истребители для Украины
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Германская газета Die Welt сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц резко ответил журналистам на вопрос относительно поставок истребителей Украине. 

"В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано", — коротко ответил Шольц на просьбу прокомментировать заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен, в котором не исключалась поставка германской боевой авиации украинским боевикам.

Ранее Шольц исключил поставку истребителей Украине. До этого то же самое сделал министр обороны Германии Борис Писториус. 

Кроме этого, Олаф Шольц опроверг слова главы министерства иностранных дел ФРГ Бербок о «войне» западных стран с Россией.

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