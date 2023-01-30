В стране и мире Die Welt: Шольц вышел из себя от вопроса про истребители для Украины Тимур Шерзад Канцлер Германии резко отреагировал на вопрос журналистов, заявив, что, когда речь идет об оружии, в ход в задаваемых вопросах должны идти только факты. © Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Германская газета Die Welt сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц резко ответил журналистам на вопрос относительно поставок истребителей Украине. "В таких важных вещах, как оружие, речь должна идти о фактах, о рациональном взвешивании. Этим все сказано", — коротко ответил Шольц на просьбу прокомментировать заявление лидера партии СДПГ Заскии Эксен, в котором не исключалась поставка германской боевой авиации украинским боевикам. Ранее Шольц исключил поставку истребителей Украине. До этого то же самое сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Кроме этого, Олаф Шольц опроверг слова главы министерства иностранных дел ФРГ Бербок о «войне» западных стран с Россией. Экспертное мнение и аналитика