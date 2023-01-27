Министр обороны ФРГ Писториус исключил поставку истребителей на Украину

По его словам, самолеты представляют собой гораздо более сложные системы, чем танки.

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Министр обороны Германии Борис Писториус исключил отправку истребителей на Украину. Об этом он заявил в интервью газете «Зюддойче цайтунг». По его словам, самолеты представляют собой гораздо более сложные системы, чем танки.

«Я думаю, что об этом не может быть и речи», - сказал глава оборонного ведомства.

Отметим, ранее немецкие власти заявляли и о том, что не будут поставлять Киеву танки Leopard. Так, например, канцлер Олаф Шольц объяснял это тем, что отказ от предоставления подобных машин предотвратит прямую конфронтацию между Россией и НАТО.

Однако на днях ФРГ объявила, что отправит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия выдаст разрешение странам-партнерам, которые хотят отправить «Леопарды» из собственных запасов.