В результате боевых действий в секторе Газа за сутки погибли 310 палестинцев

Всего с начала конфликта в анклаве были убиты 17,5 тысяч человек, подавляющее большинство из которых - женщины и дети.

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Около 310 палестинцев оказались жертвами боевых действий Армии обороны Израиля в секторе Газа. Об этом пишет телеканал Al Jazeera, ссылаясь на данные ООН.

Согласно докладу организации, за 24 часа с четверга по пятницу были убиты по меньшей мере 310 палестинцев. Это произошло в результате обстрела анклава с воздуха, суши и моря. Всего, по информации ООН, с начала конфликта 7 октября в Газе погибли 17,5 тысяч человек, 70% из которых - женщины и дети. Также известно о 46 тысячах раненых в результате боевых действий.

Ранее в СБ ООН представили проект резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа и возвращению всех заложников. За резолюцию проголосовали все члены Совбеза, кроме Великобритании, которая воздержалась, и США, которые выступили против.

Зампостпреда Соединенных Штатов Роберт Вуд объяснил, что причиной наложения вета стало отсутствие в резолюции формулировки об осуждении нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Также, по словам Вуда, Вашингтон был разочарован отсутствием соболезнований авторов резолюции в адрес жертв атаки палестинского движения. В ХАМАС, в свою очередь, осудили вето США на резолюцию.