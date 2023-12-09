ХАМАС осудил вето США на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа
Палестинское движение ХАМАС осуждает наложение Вашингтоном вета на проект резолюции по Газе. Ранее ОАЭ представили резолюцию Совету безопасности ООН, документ призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня» в секторе Газа и освобождению всех заложников. За него проголосовали 13 стран, Великобритания воздержалась от голосования, и только Соединенные Штаты высказались против.
«ХАМАС назвал вето США в СБ ООН "неэтичным и бесчеловечным"», - сообщает телеканал Al Jazeera.
По мнению одного из членов политбюро ХАМАС, такие действия можно раценивать как прямое участие «в убийстве людей и совершении новых массовых убийств и этнических чисток вместе с оккупационными силами».
Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты заблокировали резолюцию ОАЭ о прекращении огня в Газе. Соавторами документа стали 97 стран.