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ХАМАС осудил вето США на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Анастасия Бобылева
04:42 09.12.2023
Ранее Вашингтон заблокировал в СБ ООН проект резолюции, призывающей прекратить огонь в Газе и вернуть всех заложников.
ХАМАС осудил вето США на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа
© Фото: Naaman Omar Keystone Press Agency Globallookpress
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Палестинское движение ХАМАС осуждает наложение Вашингтоном вета на проект резолюции по Газе. Ранее ОАЭ представили резолюцию Совету безопасности ООН, документ призывает к «немедленному гуманитарному прекращению огня» в секторе Газа и освобождению всех заложников. За него проголосовали 13 стран, Великобритания воздержалась от голосования, и только Соединенные Штаты высказались против.

«ХАМАС назвал вето США в СБ ООН "неэтичным и бесчеловечным"», - сообщает телеканал Al Jazeera.

По мнению одного из членов политбюро ХАМАС, такие действия можно раценивать как прямое участие «в убийстве людей и совершении новых массовых убийств и этнических чисток вместе с оккупационными силами».

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты заблокировали резолюцию ОАЭ о прекращении огня в Газе. Соавторами документа стали 97 стран.

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