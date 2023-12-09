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Зампостпреда США пояснил, почему они заблокировали проект резолюции по Газе

Марина Крижановская
03:53 09.12.2023
Среди причин - отсутствие осуждения действий ХАМАС 7 октября, а также отсутствие формулировки, что МККК должен быть предоставлен доступ для оказания заложникам медицинской помощи.
Зампостпреда США пояснил, почему они заблокировали проект резолюции по Газе
© Фото: Loey Felipe UN Photo Globallookpress
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США заблокировали предложенный ОАЭ проект резолюции по сектору Газа, потому что он не содержал осуждения действий радикального палестинского движения ХАМАС. Вместе с тем, там не говорится о международном праве Израиля на самооборону, имеющимся у каждого государства. С пояснением на заседании Совбеза ООН выступил зампостпреда Соединенных Штатов Роберт Вуд.

По его словам, американская сторона до сих пор не понимает причины отсутствия в проекте резолюции формулировки об осуждении нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Вуд отметил, что Вашингтон разочарован отсутствием соболезнований авторов резолюции в адрес жертв атаки ХАМАС и осуждения их убийц.

«Это непостижимо. Нет также осуждения сексуального насилия, развязанного ХАМАС 7 октября. Не менее разочаровывает и то, что авторы отказались добавить формулировку, подтверждающую, что МККК должен быть предоставлен доступ, чтобы была оказана медицинская помощь заложникам, все еще удерживаемым террористами ХАМАСА и другими экстремистами», - добавил американский дипломат.

Проект резолюции Арабских Эмиратов, продолжил Вуд, не способствует возобновлению гуманитарных пауз, а также освобождению заложников и увеличению помощи.

Во время голосования в Совбезе ООН США заблокировали резолюцию ОАЭ о немедленном прекращении огня в секторе Газа. В поддержку резолюции отдали свой голос 13 членов организации, и 97 стран стали соавторами документа. Воздержалась от голосования Великобритания.

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