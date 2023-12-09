Зампостпреда США пояснил, почему они заблокировали проект резолюции по Газе
США заблокировали предложенный ОАЭ проект резолюции по сектору Газа, потому что он не содержал осуждения действий радикального палестинского движения ХАМАС. Вместе с тем, там не говорится о международном праве Израиля на самооборону, имеющимся у каждого государства. С пояснением на заседании Совбеза ООН выступил зампостпреда Соединенных Штатов Роберт Вуд.
По его словам, американская сторона до сих пор не понимает причины отсутствия в проекте резолюции формулировки об осуждении нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.
Вуд отметил, что Вашингтон разочарован отсутствием соболезнований авторов резолюции в адрес жертв атаки ХАМАС и осуждения их убийц.
«Это непостижимо. Нет также осуждения сексуального насилия, развязанного ХАМАС 7 октября. Не менее разочаровывает и то, что авторы отказались добавить формулировку, подтверждающую, что МККК должен быть предоставлен доступ, чтобы была оказана медицинская помощь заложникам, все еще удерживаемым террористами ХАМАСА и другими экстремистами», - добавил американский дипломат.
Проект резолюции Арабских Эмиратов, продолжил Вуд, не способствует возобновлению гуманитарных пауз, а также освобождению заложников и увеличению помощи.
Во время голосования в Совбезе ООН США заблокировали резолюцию ОАЭ о немедленном прекращении огня в секторе Газа. В поддержку резолюции отдали свой голос 13 членов организации, и 97 стран стали соавторами документа. Воздержалась от голосования Великобритания.