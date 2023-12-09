США заблокировали резолюцию ОАЭ о немедленном прекращении огня в Газе

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Вашингтон заблокировал резолюцию ОАЭ в Совете безопасности ООН о прекращении огня в Газе. В проекте резолюции СБ потребовал «немедленного гуманитарного прекращения огня», освобождения всех заложников и обеспечения гуманитарного доступа.

За резолюцию отдали свой голос 13 членов организации, и 97 стран стали соавторами документа. Воздержалась от голосования Великобритания.

В рамках резолюции Совбез призывает стороны конфликта исполнять свои обязательства в рамках международного права, особенно когда речь идет о защите мирного населения. Помимо этого, проект напоминает о катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа.

В том, насколько критична ситуация в Газе, можно убедиться, увидев кадры оттуда. Так, в опубликованном ХАМАС видео попали разрушенные дома и квартиры и огромная воронка от прилетевшего снаряда.