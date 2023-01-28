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The Telegraph: Лондон не исключает поставки Украине истребителей

Ян Брацкий
04:46 28.01.2023
Военные Великобритании полагают, что боевые самолеты могли бы заниматься патрулированием воздушного пространства Украины.
The Telegraph: Лондон не исключает поставки Украине истребителей
© Фото: РИА Новости
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Официальный Лондон не исключает передачу Украине боевых истребителей в случае ухода Вооруженных Сил России. Предполагается, что самолеты займутся патрулированием воздушного пространства, пишет The Telegraph, со ссылкой на информированные источники.

Издание полагает, что для скорейшего наступления мира Украине нужны все виды войск, а военно-воздушные силы и военно-морской флот Великобритании не вносят ощутимого вклада в поддержку киевского режима.

О том, что страны коллективного Запада обсуждают возможные поставки истребителей украинским националистам, издание Politico сообщило на этой неделе. Большинство стран, как пишет издание, опасаются эскалации конфликта, но саму тему поставок самолетов не считают запретной. Уточняется, что предоставить истребители F-16 готовы Нидерланды. Словакия согласилась передать советские МиГ-29.

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