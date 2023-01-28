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El Pais: Киев рассчитывает на поставки от Запада 24 истребителей

Максим Крюков
13:30 28.01.2023
По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, киевский режим хочет получить самолеты F-16.
El Pais: Киев рассчитывает на поставки от Запада 24 истребителей
© Фото: SMG, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Киевские власти рассчитывают получить от стран коллективного Запада 24 истребителя в рамках первой фазы поставок военной помощи. Об этом пишет испанская ежедневная газета El Pais со ссылкой на представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Он отметил, что Украина желает получить самолеты F-16. Пока же страны Североатлантического альянса не выделяли истребители киевскому режиму.

Ранее в Financial Times сообщили о готовности американской фирмы Lockheed Martin поставлять истребители F-16 на Украину через третьи страны. По данным издания, главный операционный директор Lockheed Martin заявил, что напрямую компания в дискуссиях о поставках не участвует. Но если найдутся страны, которые «захотят помочь с разрешением конфликта» Украине, то фирма сможет нарастить производство F-16 на своих южнокорейских заводах.

Как сообщает Politico, передача Киеву истребителей может превратиться в логистический кошмар. Для переброски истребителей F-15 и F-16 необходимы длинные взлетно-посадочные полосы (ВПП), а с ними у Киева сейчас проблемы. Взлетные полосы для тех типов истребителей, которые теоретически запад может отправить Киеву, должны быть длинными и качественными. Однако, эта инфраструктура была повреждена российскими войсками в ходе спецоперации.

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