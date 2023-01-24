Заявка Финляндии на вступление в НАТО может быть рассмотрена отдельно от Швеции

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Заявка Хельсинки на членство в НАТО может быть рассмотрена отдельно от заявки Стокгольма. Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто после того, как Реджеп Тайип Эрдоган решительно заявил, что Турция не будет поддерживать вступление Швеции в Североатлантический альянс после исламофобской акции, которая произошла на прошлой неделе в центре шведской столицы.

«Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени», - сказал министр в интервью порталу Yle.

Хаависто отметил, что «вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции» по-прежнему предполагает их одновременное вступление в блок.

Накануне власти Соединенных Штатов Америки допустили, что инцидент с сожжением Корана в Швеции является намеренной провокацией, призванной сорвать вступление страны в НАТО. Такое мнение выразил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.