В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Заявка Финляндии на вступление в НАТО может быть рассмотрена отдельно от Швеции

Максим Крюков
11:01 24.01.2023
Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган исключил поддержку вступления Швеции в НАТО после инцидента с Кораном.
Заявка Финляндии на вступление в НАТО может быть рассмотрена отдельно от Швеции
© Фото: Tomi Hänninen, Newspix24, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Заявка Хельсинки на членство в НАТО может быть рассмотрена отдельно от заявки Стокгольма. Об этом сообщил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто после того, как Реджеп Тайип Эрдоган решительно заявил, что Турция не будет поддерживать вступление Швеции в Североатлантический альянс после исламофобской акции, которая произошла на прошлой неделе в центре шведской столицы.

«Финляндии, возможно, придется пересмотреть свою заявку на одновременное членство в НАТО со Швецией, если заявка Швеции будет отложена на более длительный период времени», - сказал министр в интервью порталу Yle.

Хаависто отметил, что «вариант номер один для безопасности Финляндии и Швеции» по-прежнему предполагает их одновременное вступление в блок.

Накануне власти Соединенных Штатов Америки допустили, что инцидент с сожжением Корана в Швеции является намеренной провокацией, призванной сорвать вступление страны в НАТО. Такое мнение выразил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:21 В стране и мире
Пушилин заявил, что украинским боевикам приказали держать Марьинку, несмотря на жертвы
11:21 В стране и мире
С поста заместителя генпрокурора Украины уволен Алексей Симоненко
11:01 В стране и мире
Заявка Финляндии на вступление в НАТО может быть рассмотрена отдельно от Швеции
09:19 Спорт
Хачанов обыграл Корду и вышел в полуфинал Australian Open
09:06 Армия
Герасимов: расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции угрожает суверенитету РФ
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.