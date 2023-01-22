Премьер Швеции заявил, что сожжение Корана - неприемлемо

При этом премьер-министр отметил, что свобода слова - это фундамент демократии.

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Акт публичного сожжения священной для мусульман книги - Коран - является неприемлемым. Но при этом законы Швеции нарушены не были. С таким заявлением выступил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Он осудил недавний акт вандализма, проведенный ультраправыми перед посольством Турции в Стокгольме. Кристерссон отметил, что свобода слова не всегда бывает приемлемой. Он выразил сочувствие всем оскорбленным мусульманам в мире.

«Свобода слова - это фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, не обязательно приемлемо. Сожжение книг, которые сакральны для многих, - это глубоко неуважительный поступок. Я хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило произошедшее в Стокгольме», - приводит слова шведского премьера портал Nordic News в Twitter.

В пятницу 21 января скандинавский портал сообщил, что глава ультраправой партии «Жесткий курс» из Дании получил санкцию на проведение данной акции у посольства Турции в Стокгольме. Лидер партии Расмус Палудан в 16 часов по московскому времени провел акцию сожжения Корана перед турецким посольством.

После этого в МИД Турции назвали данное действо - свидетельством исламофобии, дискриминации и расизма в Европе. Сожжение книги священного писания мусульман осудили такие арабские государства, как Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты.

До этого турецкая сторона отменила ранее запланированную встречу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, назначенную на 27 января. Сообщалось, что в визите министра обороны Швеции в Турцию больше нет смысла. На данной встрече планировалось обсудить заявку на членство Швеции в НАТО.